Lucas Moulard, l'influenceur politique à contre-courant pour défendre Israël

À 150 000 abonnés sur TikTok, Lucas Moulard fait figure d'exception dans le paysage des influenceurs politiques français. Alors que la plateforme chinoise regorge de contenus anti-israéliens, ce jeune créateur prend le contre-pied au péril de sa sécurité.

Un déclic personnel

"Mon conjoint, qui est éduqué et sans a priori, pensait que les Juifs étaient traités à Gaza comme les Palestiniens en Israël", confie Lucas Moulard dimanche soir sur i24NEWS. Ce déclic personnel l'a poussé à lancer une cagnotte de 10 000 euros pour réaliser un reportage en Israël et "montrer ce que beaucoup de Français, notamment les jeunes, ne voient pas". Son objectif : documenter la réalité d'un "pays multiculturel où les minorités ont leur place", loin des clichés véhiculés sur les réseaux sociaux. "Les Arabes et musulmans en Israël vivent librement, étudient, les LGBT vivent librement", martèle-t-il, dénonçant une "désinformation" massive.

Le prix du courage

Cette prise de position lui coûte cher. "C'est tous les jours des menaces de mort et des insultes", avoue l'influenceur, qui assume pleinement ses choix : "Il faut bien que quelqu'un prenne le risque et essaye d'apporter de la nuance chez les jeunes." Son combat dépasse le seul cadre numérique. "Quand j'ai des amis juifs qui arrêtent leurs études à l'université parce qu'ils sont pris pour cible en France, je trouve ça insupportable", s'indigne-t-il.

Un engagement total

Lucas Moulard se définit comme "influenceur politique", concept novateur qu'il revendique face à la montée de l'antisémitisme en Europe. "Personne sur TikTok engagé sur les questions politiques ne tient le discours que j'ai. Si personne ne le fait, on laisse la place à la désinformation." Interrogé sur un éventuel engagement politique, il reste prudent : "Quand on fait de la politique politicienne, on a moins de liberté de dire ce qu'on pense."

Un parcours qui illustre le courage nécessaire pour porter une parole différente dans l'espace numérique contemporain.