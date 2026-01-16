Lufthansa prolonge l’annulation de ses vols de nuit vers Israël en raison des tensions régionales

Le groupe aérien allemand Lufthansa Group a annoncé la prolongation de l’annulation de ses vols de nuit à destination et en provenance de l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv jusqu’au 31 janvier, invoquant la « situation actuelle au Moyen-Orient ». La décision intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, marquées notamment par les craintes d’une escalade impliquant l’Iran.

Cette mesure concerne l’ensemble des compagnies du groupe, dont SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Eurowings. Depuis la mi-janvier, Lufthansa avait déjà décidé de maintenir ses liaisons avec Israël uniquement en journée, une disposition initialement prévue jusqu’au 19 janvier. Les vols nocturnes ont ainsi été soit reprogrammés sur des créneaux diurnes, soit exceptionnellement annulés.

Dans un communiqué, le groupe précise que cette organisation permet aux équipages d’assurer les rotations sans passer la nuit sur place. « Les équipages repartent directement, sans escale nocturne », indique Lufthansa, soulignant que la majorité des liaisons concernées ont pu être maintenues sous une autre forme. Selon la compagnie, seules « quelques connexions » ont dû être annulées durant cette période.

L’aéroport international Ben Gurion, principal hub aérien d’Israël, reste néanmoins ouvert et opérationnel, avec un trafic adapté aux contraintes sécuritaires actuelles. Plusieurs compagnies étrangères ont, ces dernières semaines, ajusté leurs programmes de vols en fonction de l’évolution de la situation régionale.

Lufthansa assure enfin que les passagers affectés par ces changements seront automatiquement orientés sur d’autres vols disponibles et informés directement par la compagnie. Le groupe affirme suivre de près l’évolution du contexte sécuritaire et ajuster ses opérations en conséquence.