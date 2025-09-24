Macron à Trump : "Le prix Nobel de la paix passe par l’arrêt de la guerre à Gaza"

Articles recommandés -

Depuis New York, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, Emmanuel Macron a exhorté Donald Trump à mettre fin à la guerre à Gaza s’il souhaite réellement décrocher le prix Nobel de la paix. Dans un entretien à BFM TV, le président français a insisté : « Il n’y a qu’une seule personne qui peut agir, et c’est le président américain. »

Macron a souligné que la France, contrairement aux États-Unis, ne fournit pas d’armes permettant de mener le conflit. « La raison pour laquelle il peut faire plus que nous, c’est parce que ce sont les États-Unis qui fournissent les équipements nécessaires à la guerre », a-t-il ajouté.

Quelques heures plus tôt, Trump avait prononcé un discours virulent devant l’ONU, rejetant toute reconnaissance d’un État palestinien, qu’il considère comme une « récompense pour le Hamas ». Il a toutefois affirmé vouloir « arrêter immédiatement la guerre à Gaza et négocier la paix ». Macron a relevé la contradiction entre ces déclarations et la réalité du conflit : « Le prix Nobel de la paix n’est possible que si ce conflit cesse. »

Plusieurs pays, dont Israël, le Pakistan et le Cambodge, ont proposé la candidature de Trump au prix Nobel pour son rôle dans divers accords de paix. Le président américain estime avoir « fait plus pour la paix que quiconque à l’ONU », selon sa porte-parole.