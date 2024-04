Macron, Abdallah II et al-Sissi appellent dans une tribune commune à un "cessez-le-feu permanent"

Le président français Emmanuel Macron, le roi Abdallah II de Jordanie et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi ont appelé lundi soir à un "cessez-le-feu permanent" à Gaza, dans une tribune commune publiée notamment par Le Monde et le New York Times ainsi que par de nombreux journaux arabes.

"La guerre à Gaza et les souffrances humanitaires catastrophiques qu'elle provoque doivent cesser maintenant. La violence, la terreur et la guerre ne peuvent apporter la paix au Moyen-Orient. La solution des deux États le fera. C'est la seule voie crédible pour garantir la paix et la sécurité pour tous et faire en sorte que ni les Palestiniens ni les Israéliens n'aient jamais à revivre les horreurs qui les ont frappés depuis l'attaque du 7 octobre", ont déclaré les trois dirigeants.

"Nous soulignons qu'il est urgent de mettre en œuvre la demande du Conseil de sécurité concernant la libération immédiate de tous les otages et nous réaffirmons notre soutien aux pourparlers négociés par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis", ont-ils écrit, citant la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée le 25 mars, appelant également à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, "étape cruciale qui doit être pleinement mise en œuvre sans plus tarder".

Ils ont également mis en garde contre une opération israélienne à Rafah, affirmant qu'une telle opération aurait des "conséquences dangereuses". Une offensive d’envergure dans la ville du sud de Gaza "ne fera qu’accroître les pertes humaines et les souffrances, aggraver le risque et les conséquences d’un déplacement forcé massif de la population de Gaza et entraîner une menace d’escalade dans la région. Nous condamnons toute violation du droit international humanitaire".

(AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool)

Les trois dirigeants ont également évoqué "l'obligation" par Israël de "garantir l'acheminement de l'aide humanitaire" à Gaza". Ils soulignent que "l’établissement d’un État palestinien indépendant et souverain sur la base de la solution des deux États, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, vivant côte à côte avec Israël dans la paix et la sécurité, est la seule manière de réaliser une paix durable".