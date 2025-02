Macron demande le soutien de Trump en cas d'un déploiement de troupes européennes en Ukraine

Lors d'une conférence de presse conjointe à la Maison-Blanche ce lundi, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'un déploiement de troupes européennes en Ukraine et a cherché à obtenir l'appui de Donald Trump sur cette question sensible.

Cette rencontre, qui s'est tenue le jour du troisième anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine, intervient dans un contexte où le président américain multiplie les concessions à l'égard de Vladimir Poutine tout en marginalisant Kiev dans les discussions de paix.

"Il n'y a pas de cessez-le-feu sans garantie de sécurité", a affirmé le président français lors de la conférence de presse. L'une de ces garanties pourrait être, selon lui, l'envoi de troupes européennes pour vérifier que "la paix est bien respectée" - une initiative que Poutine "acceptera", avait assuré le président américain quelques heures plus tôt. Emmanuel Macron a tenu à rappeler que "la paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine, ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie", mais "doit prévoir les conditions d'une souveraineté" pour laquelle Kiev mènera la négociation. De son côté, Donald Trump s'est montré optimiste quant à une résolution prochaine du conflit. "Nous travaillons sur la nécessité de mettre fin à la guerre", a-t-il déclaré, ajoutant espérer la fin des hostilités "d'ici quelques semaines". Il a également affirmé être en discussion avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, indiquant que ce dernier pourrait se rendre à la Maison-Blanche "cette semaine ou la suivante". Le président américain a par ailleurs évoqué le risque d'une "Troisième guerre mondiale" si les pourparlers n'aboutissaient pas. Si les Européens, dont la France, réaffirment leur attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, Donald Trump semble moins catégorique sur la question. Interrogé sur la possibilité que Kiev doive abandonner des territoires, le président américain a simplement répondu "On verra", ajoutant qu'il était "difficile" de récupérer des territoires perdus.

Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité d'impliquer l'Ukraine dans les négociations de paix, alors que Donald Trump a entamé des discussions avec Vladimir Poutine sans la participation de Volodymyr Zelensky. "L'Ukraine doit être impliquée dans les pourparlers", a rappelé le président français.

La visite d'Emmanuel Macron à Washington s'inscrit dans une tentative de préserver l'alliance transatlantique face aux positions fluctuantes de Donald Trump sur le dossier ukrainien, tout en renforçant l'engagement européen pour sa propre défense.