Macron et Zelensky annoncent une coalition internationale pour protéger l’Ukraine

Le président français Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont annoncé jeudi à l’Élysée la création d’une « force de réassurance » composée de 26 pays, principalement européens. Cette coalition aura pour mission de garantir la sécurité de l’Ukraine dans le cadre d’un futur cessez-le-feu avec la Russie.

Ces pays se sont engagés à contribuer, par l’envoi de troupes ou une présence au sol, en mer et dans les airs, à la protection du territoire ukrainien et à la régénération de son armée. Parmi eux figurent notamment l’Allemagne, l’Italie et la Pologne. Emmanuel Macron a insisté : « Cette force n’a pas pour objectif de mener une guerre contre la Russie », mais de dissuader toute reprise des combats.

Après une visioconférence avec Donald Trump, Emmanuel Macron a affirmé que le soutien américain à ces garanties de sécurité serait finalisé dans les prochains jours. Zelensky a confirmé que les États-Unis avaient exprimé clairement leur volonté d’y participer, évoquant un véritable « filet de sécurité » pour l’Ukraine. Le président français a également prévenu que de nouvelles sanctions, coordonnées avec Washington, seraient prises si Moscou continue de refuser la paix. Des contacts directs entre Américains et Russes sont prévus prochainement. Zelensky a, pour sa part, rapporté que Donald Trump s’est dit « très mécontent » des achats de pétrole russe par certains pays européens, citant la Slovaquie et la Hongrie. Macron a rappelé qu’en février 2024, seuls la France et la Lituanie envisageaient d’envoyer des troupes. Désormais, 26 nations se tiennent prêtes à soutenir Kiev jusqu’au bout.