Macron pourrait reconnaître un État palestinien "sans condition" lundi soir

Emmanuel Macron devrait franchir un pas diplomatique majeur lundi soir en reconnaissant officiellement l'État de Palestine lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, selon une source diplomatique citée par le journaliste Georges Malbrunot.

La reconnaissance française interviendrait vers 21h30, heure de Paris, dans le cadre de l'intervention présidentielle devant les 193 États membres de l'ONU à New York. Cette décision marque une évolution significative de la position française sur le conflit israélo-palestinien.

Contrairement aux spéculations, cette reconnaissance se ferait "sans condition", hormis celles déjà formulées à l'Autorité palestinienne. Cette précision contredit notamment les affirmations de Meyer Habib, ancien député français proche de Benjamin Netanyahu, qui évoquait des conditions particulières après avoir été "en contact avec le président de la République plusieurs fois le week-end dernier".

Cette annonce intervient dans un contexte géopolitique particulièrement sensible, alors que le conflit au Proche-Orient s'est intensifié depuis le 7 octobre 2023. La France rejoindrait ainsi plusieurs pays européens qui ont récemment reconnu l'État palestinien, notamment l'Espagne, l'Irlande et la Norvège au printemps dernier.

La reconnaissance française constituerait un signal fort de Paris dans ses relations avec Israël et pourrait influencer d'autres pays européens encore hésitants sur cette question. Elle s'inscrit dans la stratégie diplomatique française visant à promouvoir une solution à deux États au conflit israélo-palestinien et alors que les relations entre la France et Israël ne cessent de se tendre.