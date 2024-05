Macron reçoit vendredi les chefs de la diplomatie de quatre pays arabes

Le président français Emmanuel Macron recevra vendredi soir le Premier ministre et chef de la diplomatie du Qatar, les ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, d'Egypte et de Jordanie pour faire un point sur la "situation au Proche-Orient", a annoncé l'Elysée.

Il s'agit du Qatari Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, du Saoudien Fayçal ben Farhane, de l'Egyptien Sameh Choukry et du Jordanien Ayman Safadi, a ajouté l'Elysée, sans plus de précisions. "Cette visite s'inscrit dans le cadre de la volonté" française "de coopérer avec les ministres arabes pour faire pression en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza", a précisé le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères Ahmad Abou Zeid. Il s'agit également de "discuter les moyens de mettre fin à la crise humanitaire et d'assurer l'acheminement de l'aide" dans le territoire palestinien, a-t-il ajouté. Les discussions porteront aussi, selon le ministère égyptien, sur "les efforts internationaux et régionaux visant à (…) mettre fin à cette crise" et "soutenir l'application de la solution à deux États". Le chef de la CIA, William Burns, est également attendu à Paris vendredi ou samedi pour tenter de relancer les pourparlers avec Israël sur une trêve à Gaza.