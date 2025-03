Macron s'entretient avec le Premier ministre libanais et annonce la visite du président Aoun à Paris

Le président français Emmanuel Macron a annoncé vendredi avoir eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre libanais Nawaf Salam, qu'il a félicité "pour le travail qu'il accomplit avec le gouvernement pour l'unité, la sécurité et la stabilité du Liban". Selon le communiqué présidentiel, les deux dirigeants ont "discuté des perspectives de reconstruction et des réformes qu'il exige", un travail que Macron juge "essentiel pour le Liban et pour toute la région".

Le chef d'État français a également annoncé qu'il recevra le président de la République libanaise, Joseph Aoun, le 28 mars à Paris. "L'engagement de la France envers le Liban reste absolu. Pour son rétablissement et sa souveraineté", a conclu Emmanuel Macron, réaffirmant ainsi le soutien de Paris à Beyrouth dans un contexte régional particulièrement tendu.