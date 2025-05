Macron va recevoir le président syrien Al-Sharaa pour sa première visite européenne

Le président français Emmanuel Macron recevra son homologue syrien Ahmed al-Sharaa ce mercredi à Paris, marquant la première visite du dirigeant intérimaire syrien en Europe depuis la chute du régime de Bachar al-Assad fin 2024, a annoncé l'Élysée. Lors de cette rencontre, Macron "réaffirmera le soutien de la France à la construction d'une nouvelle Syrie, libre, stable, souveraine et respectueuse de toutes les composantes de la société syrienne", selon la présidence française. Le chef de l'État français soulignera également "ses exigences vis-à-vis du gouvernement syrien, au premier rang desquelles la stabilisation de la région, y compris du Liban, et la lutte contre le terrorisme".

Cette visite s'inscrit dans "l'engagement historique de la France auprès du peuple syrien qui aspire à la paix et à la démocratie", a précisé l'Élysée. Macron avait initialement invité le nouveau dirigeant syrien en février, après le renversement d'al-Assad par des forces d'opposition. En mars, il avait renouvelé son invitation en la conditionnant à la formation d'un gouvernement inclusif représentant "toutes les composantes de la société civile", qualifiant ses premières négociations avec les dirigeants intérimaires de "positives".

Malgré les promesses des nouvelles autorités syriennes d'instaurer un pouvoir inclusif dans ce pays multiethnique et multiconfessionnel, des doutes persistent quant à leur capacité à contrôler les éléments extrémistes. Des affrontements sectaires en mars ont entraîné la mort de plus de 1 700 personnes, principalement des alaouites, dans les régions côtières. Des heurts plus récents impliquant des combattants druzes, ainsi que des rapports d'ONG faisant état d'exactions, suscitent également l'inquiétude.

Par ailleurs, Israël a lancé des centaines de frappes en Syrie depuis la chute d'al-Assad, dont une près du palais présidentiel à Damas vendredi dernier, qualifiée de "dangereuse escalade" par le gouvernement intérimaire.