Mahmoud Abbas dit que les attaques du 7-Octobre "ne représentent pas le peuple palestinien"

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a fermement condamné les attaques menées par le Hamas le 7 octobre, affirmant qu’elles ne "reflètent pas la volonté du peuple palestinien".

Dans une déclaration, Abbas a dénoncé le ciblage de civils israéliens et la prise d’otages, qualifiant ces actes d’"inacceptables et contraires aux principes fondamentaux de la lutte palestinienne".

« Nous rejetons les actions du Hamas du 7 octobre. Elles ne représentent pas le peuple palestinien », a-t-il déclaré, tout en réaffirmant la nécessité d’un retour à un cadre politique et institutionnel unifié.

Le dirigeant palestinien a appelé le Hamas à remettre ses armes à l’Autorité palestinienne afin de permettre la poursuite de la construction d’institutions étatiques et la préparation d’un avenir politique commun. Cette démarche, selon lui, est indispensable pour rétablir l’ordre et l’unité en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza.

Ces propos interviennent dans un contexte de fortes tensions entre le Hamas et l’Autorité palestinienne, alors que la guerre à Gaza se poursuit et que les efforts internationaux pour parvenir à un cessez-le-feu s’intensifient.

Abbas a insisté sur la nécessité d’une gouvernance unifiée et de réformes structurelles pour avancer vers une solution politique durable et la création d’un État palestinien indépendant.