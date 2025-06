"Make Iran Great Again" : Donald Trump n'exclut pas un changement de régime à Téhéran

Articles recommandés -

Le président des États-Unis, Donald Trump, s'est exprimé dimanche pour la première fois sur la possibilité d'un changement de régime à Téhéran. "Il n'est pas politiquement correct d'utiliser ce terme", a-t-il déclaré. "Mais si le gouvernement actuel en Iran n'arrive pas à lui rendre sa grandeur, pourquoi pas ? MIGA", a-t-il écrit sur son réseau social Truth Social.

Par le terme MIGA, Trump fait référence au slogan qu'il a forgé durant ses campagnes électorales - "Make America Great Again" (MAGA), avec une légère adaptation - "Make Iran Great Again (Rendre sa grandeur à l'Iran)". Il s'agit de la première fois que Trump évoque la possibilité d'un changement de régime en Iran depuis le début de la guerre il y a dix jours.

Cependant, d'autres hauts responsables de l'administration américaine ont déjà fait allusion à cette possibilité. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré plus tôt dans une interview à Fox News : "Je pense que si l'Iran s'engage à devenir une puissance nucléaire, cela met le régime en danger et conduira à sa fin".

https://x.com/i/web/status/1936891812603363401 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Rubio a affirmé que les bombardements américains en Iran visaient à détruire le programme nucléaire : "Les capacités nucléaires de l'Iran se sont indéniablement détériorées". Il a ajouté qu'il n'y avait pas de problème à ce que le pouvoir de Téhéran dispose de centrales électriques nucléaires, mais qu'il ne pourrait pas enrichir d'uranium sur son territoire. "Ils devront prendre une décision, s'ils veulent du nucléaire pour l'électricité - de nombreux pays dans le monde le font. Ils n'ont pas besoin d'enrichir eux-mêmes. Mais si ce qu'ils veulent c'est un programme nucléaire secret qui semble indiquer qu'ils construisent une bombe - ils auront des problèmes non seulement avec nous mais avec de nombreux pays dans le monde."

La publication du président Trump intervient parallèlement à un rapport du journal The Atlantic, selon lequel dans les semaines précédant l'intervention américaine, un groupe de hauts responsables iraniens a commencé à élaborer un plan pour diriger l'Iran sans le Guide suprême, Ali Khamenei. Que ce soit en cas de décès ou en cas d'éviction du pouvoir.

Cependant, l'objectif n'est pas de remplacer le régime mais de préserver sa nature. L'ancien président Hassan Rohani, qui n'est pas impliqué dans les discussions, est considéré pour un rôle clé dans le comité, et des contacts sont également établis avec les pays du Golfe dans le but d'obtenir un soutien pour un changement de direction iranienne. "Tout le monde à Téhéran sait que les jours de Khamenei sont comptés, et son pouvoir n'est plus réel", a confié l'un des participants. Après les bombardements récents, l'évaluation indique que la possibilité d'écarter le président iranien a augmenté, mais il existe néanmoins une crainte que la situation s'aggrave et évolue dans une direction imprévisible.