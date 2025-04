Malgré l'opposition de Trump, Israël n'exclut pas une frappe contre l'Iran (média)

Israël n'exclut pas une attaque contre les installations nucléaires iraniennes dans les mois à venir, malgré le refus du président Donald Trump de soutenir une telle initiative, selon une information publiée samedi par l'agence Reuters.

D'après cette information, les autorités israéliennes considèrent toujours des options militaires contre l'Iran, en dépit des réticences exprimées par Washington.

Des plans multiples présentés à l'administration américaine

Au cours des derniers mois, Israël a proposé à l'administration Trump une série d'options pour frapper les installations iraniennes, certaines programmées pour la fin du printemps et l'été, selon un responsable israélien et deux autres personnes informées du dossier.

"Les plans comprennent une combinaison de frappes aériennes et d'opérations commando de différentes intensités qui pourraient entraver la capacité de Téhéran à militariser son programme nucléaire", ont-elles précisé.

Trump privilégie la voie diplomatique

Le New York Times avait rapporté mercredi que lors d'une réunion à la Maison Blanche organisée plus tôt ce mois-ci, Trump aurait déclaré à Netanyahou que Washington souhaitait donner la priorité aux pourparlers diplomatiques avec Téhéran et qu'il n'était pas disposé à soutenir une attaque contre les installations nucléaires du pays à court terme.

"Des responsables israéliens pensent désormais que leur armée pourrait plutôt frapper l'Iran de manière limitée, nécessitant moins de soutien américain", indique le média. "Une telle attaque serait significativement plus restreinte que celles qu'Israël avait initialement proposées." Le média précise toutefois qu'"il n'est pas clair si et quand Israël pourrait lancer une telle attaque, particulièrement avec le début des pourparlers sur l'accord nucléaire. Une telle démarche risquerait d'éloigner Trump et pourrait compromettre un soutien américain plus large à Israël."

Les clarifications de Trump

Jeudi dernier, Trump a réagi aux informations concernant l'annulation d'une attaque israélienne prévue pour mai en Iran. "Je ne dirais pas que je l'ai annulée. Je ne suis pas pressé de le faire parce que je pense que l'Iran a une chance de vivre heureux sans mort, c'est ma première option," a-t-il expliqué. "S'il y a une seconde option - je pense que ce serait très mauvais pour l'Iran, et je pense que l'Iran veut discuter," a ajouté le président américain.

Cette tension entre Washington et Jérusalem sur la question iranienne intervient alors que les États-Unis ont entamé des discussions indirectes avec l'Iran, via la médiation d'Oman, pour tenter de trouver une solution diplomatique à la crise du nucléaire iranien.