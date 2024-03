Malgré les promesses du président, l'Argentine gèle le transfert de l'ambassade à Jérusalem

L’Argentine semble faire volte-face en gelant le processus du transfert de son ambassade à Jérusalem, moins de deux mois après l'arrivée du président Javier Milei en Israël et sa déclaration de son intention de déplacer l’ambassade d’Argentine à Jérusalem, a rapporté samedi matin Channel 12.

Le Sénat de Buenos Aires a décidé cette semaine de geler temporairement ce transfert, après l'opposition des députés des partis de gauche du pays.

Cette semaine, un compromis temporaire a été accepté dans le pays, selon lequel les législateurs de gauche accepteront de soutenir la candidature du rabbin Axel Vahnish au poste de nouvel ambassadeur d'Argentine en Israël, considéré comme proche du président Milei. En contrepartie, il a été décidé de geler, au moins temporairement, le transfert de l'ambassade d'Argentine d'Herzliya à Jérusalem.

En février, M. Milei s'est rendu en Israël et a promis au ministre des Affaires étrangères Israel Katz qu'il déplacerait l'ambassade à Jérusalem. Depuis son élection, le président argentin a exprimé un large soutien à l'Etat hébreu et à son droit à l'autodéfense dans la guerre à Gaza, et en appelant également à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. L’une des principales raisons qui poussent les opposants au déplacement de l’ambassade dans la politique argentine est une loi qui stipule que l’Argentine n’établira pas d’ambassades ni d’institutions politiques dans les "territoires occupés et contestés". La loi découle de la revendication de longue date de l'Argentine sur les îles Malvinas (Falkland), qui sont sous contrôle britannique.