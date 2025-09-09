Manifestation choquante devant l'ONU : la tête de Netanyahou transformée en ballon de foot

Articles recommandés -

Un groupe de militants pro-palestiniens a organisé dimanche une manifestation particulièrement choquante devant le siège des Nations Unies à New York, jouant au football avec un ballon reproduisant les traits du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Cette action s'inscrit dans le contexte de l'approche de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, où plusieurs pays devraient reconnaître un État palestinien.

L'initiative émane d'INDECLINE, un collectif américain se définissant comme un "mouvement artistique contestataire underground" fondé au début des années 2000. Le groupe, réputé pour ses provocations politiques et ses installations subversives, a fait appel à l'artiste espagnol Eugenio Merino pour réaliser la réplique de la tête du dirigeant israélien.

"Le jeu a eu lieu juste avant la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et visait à attirer l'attention de la communauté internationale sur le génocide qui se déroule actuellement à Gaza", a précisé INDECLINE dans un communiqué officiel. L'organisation souligne que l'action a rassemblé des "militants et des citoyens", incluant des participants juifs et palestiniens.

Cette manifestation intervient environ deux semaines avant l'ouverture de l'Assemblée générale, période durant laquelle la France et l'Arabie saoudite prévoient d'organiser une "Conférence pour la solution à deux États" en marge des travaux onusiens, en viue de rallier un maximum de nations à la reconnaissance d'un État palestinien.

INDECLINE n'en est pas à sa première action choc. Le groupe s'était notamment illustré en août 2016 par l'installation de statues nues de Donald Trump, alors candidat républicain à la présidentielle, dans plusieurs grandes villes américaines. Ces œuvres, déployées simultanément à New York, Los Angeles, San Francisco, Cleveland et Seattle, présentaient l'homme politique avec "un visage renfrogné, un ventre proéminent et l'absence de testicules".