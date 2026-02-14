Marco Rubio à Munich : "Les États-Unis et l’Europe sont faits pour être ensemble"

Il a affirmé la volonté de Washington de participer à la « restauration » de l’ordre mondial, tout en privilégiant une action concertée avec les alliés européens.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'exprime lors de la Conférence sur la sécurité de Munich, en Allemagne, le 14 février 2026.
À la Conférence de Munich sur la sécurité, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a plaidé ce samedi pour un resserrement des liens transatlantiques, affirmant que les États-Unis et l’Europe sont « faits pour être ensemble ». Un an après les critiques virulentes formulées au même endroit par le vice-président JD Vance, Washington a cherché à afficher un ton d’apaisement et de partenariat.

Devant les responsables politiques et sécuritaires réunis en Allemagne, Marco Rubio a insisté sur la profondeur historique et culturelle de la relation entre les deux rives de l’Atlantique. « Nous savons que le destin de l’Europe ne sera jamais sans rapport avec le nôtre », a-t-il déclaré, soulignant que les États-Unis demeurent « un enfant de l’Europe ». Il a assuré que l’administration de Donald Trump souhaite voir une Europe « forte » et capable de « survivre » dans un environnement stratégique de plus en plus instable.

Le chef de la diplomatie américaine a également évoqué une « restauration de l’ordre mondial », estimant que Washington est prêt à jouer un rôle moteur dans la recomposition des équilibres internationaux. Selon lui, les États-Unis ne cherchent pas à diviser leurs alliés, mais à « revitaliser » l’alliance atlantique face aux défis sécuritaires et géopolitiques contemporains.

Tout en affirmant que son pays est prêt, « si nécessaire », à agir seul, Marco Rubio a insisté sur la préférence américaine pour une action coordonnée avec les partenaires européens. Un message destiné à rassurer les capitales du Vieux Continent sur la solidité du lien transatlantique, dans un contexte de tensions persistantes sur les questions de défense, de souveraineté et d’équilibre stratégique.

