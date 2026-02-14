Marco Rubio à Munich : "Les États-Unis et l’Europe sont faits pour être ensemble"

À la Conférence de Munich sur la sécurité, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a plaidé ce samedi pour un resserrement des liens transatlantiques, affirmant que les États-Unis et l’Europe sont « faits pour être ensemble ». Un an après les critiques virulentes formulées au même endroit par le vice-président JD Vance, Washington a cherché à afficher un ton d’apaisement et de partenariat.

Devant les responsables politiques et sécuritaires réunis en Allemagne, Marco Rubio a insisté sur la profondeur historique et culturelle de la relation entre les deux rives de l’Atlantique. « Nous savons que le destin de l’Europe ne sera jamais sans rapport avec le nôtre », a-t-il déclaré, soulignant que les États-Unis demeurent « un enfant de l’Europe ». Il a assuré que l’administration de Donald Trump souhaite voir une Europe « forte » et capable de « survivre » dans un environnement stratégique de plus en plus instable.

Le chef de la diplomatie américaine a également évoqué une « restauration de l’ordre mondial », estimant que Washington est prêt à jouer un rôle moteur dans la recomposition des équilibres internationaux. Selon lui, les États-Unis ne cherchent pas à diviser leurs alliés, mais à « revitaliser » l’alliance atlantique face aux défis sécuritaires et géopolitiques contemporains.

Tout en affirmant que son pays est prêt, « si nécessaire », à agir seul, Marco Rubio a insisté sur la préférence américaine pour une action coordonnée avec les partenaires européens. Un message destiné à rassurer les capitales du Vieux Continent sur la solidité du lien transatlantique, dans un contexte de tensions persistantes sur les questions de défense, de souveraineté et d’équilibre stratégique.