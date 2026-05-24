Marco Rubio en Inde pour relancer une relation sous tension

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, est arrivé samedi en Inde pour une visite de quatre jours destinée à réchauffer les relations entre Washington et New Delhi, mises à l’épreuve par la guerre au Moyen-Orient et les tensions commerciales sous Donald Trump.

Marco Rubio a atterri à Calcutta avant de rejoindre New Delhi, où il a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi. Selon l’ambassadeur américain en Inde, Sergio Gor, il lui a transmis une invitation de Donald Trump à se rendre prochainement à la Maison-Blanche.

L’énergie devrait être au cœur de cette visite. Depuis la fermeture du détroit d’Ormuz, l’Inde subit de fortes tensions sur ses approvisionnements en gaz et en pétrole. Près de la moitié de ses importations de brut transitent par cette voie maritime stratégique, dont la réouverture fait actuellement l’objet de négociations.

Washington cherche à profiter de cette situation pour proposer davantage d’énergie américaine à New Delhi. « Nous voulons leur vendre autant d’énergie qu’ils en achèteront », a déclaré Marco Rubio, rappelant que les États-Unis atteignent des niveaux records de production et d’exportation.

L’Inde, dont l’économie reste fortement dépendante des importations énergétiques, s’est aussi tournée vers le pétrole russe depuis le début du conflit. Les États-Unis tolèrent pour l’instant ces achats, malgré leurs précédentes discussions visant à réduire la dépendance indienne au brut russe.

La visite de Marco Rubio intervient aussi sur fond de crispations commerciales. L’Inde pourrait être intéressée par des approvisionnements américains supplémentaires afin de réduire son excédent commercial avec les États-Unis, un sujet qui irrite Donald Trump. Le président américain avait récemment imposé de fortes sanctions douanières à l’Inde, parfois supérieures à celles appliquées à la Chine.

Le déplacement comprend également une réunion des ministres des Affaires étrangères du Quad, qui rassemble les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Australie. Ce format vise notamment à contrebalancer l’influence de la Chine dans l’océan Indien, même si Donald Trump a récemment cherché à afficher une relation plus apaisée avec Pékin.

Autre sujet sensible : le Pakistan. Washington s’est récemment rapproché d’Islamabad, qui joue un rôle de médiateur dans la crise avec l’Iran. Cette évolution est observée avec prudence à New Delhi, qui voit dans le Pakistan son principal rival régional.

Pour les États-Unis, l’objectif de Marco Rubio est donc double : consolider le partenariat stratégique avec l’Inde tout en l’inscrivant dans une diplomatie régionale plus complexe, entre énergie, Chine, Iran, Pakistan et commerce.