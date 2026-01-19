Maroc : Mohammed VI rejoint le "Conseil de la paix" voulu par Donald Trump

Le roi du Maroc Mohammed VI a accepté l’invitation du président américain Donald Trump à rejoindre le nouveau « Conseil de la paix », en tant que membre fondateur, a annoncé lundi soir la diplomatie marocaine. Le souverain, qui « salue l’engagement et la vision du président Trump pour la promotion de la paix », a répondu favorablement à cette proposition, selon un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères.

Dans ce cadre, le Maroc prévoit de ratifier la charte constitutive de cette nouvelle instance, présentée comme un instrument destiné à « contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient » et à promouvoir « une nouvelle approche de résolution des conflits dans le monde ». Initialement pensée pour superviser la reconstruction de Gaza, la structure affiche désormais un champ d’action élargi : sa charte ne mentionne pas explicitement le territoire palestinien et lui assigne un rôle global dans la gestion et la prévention des conflits armés.

Selon le document, les États souhaitant obtenir un siège permanent au sein du Conseil devront s’acquitter d’une contribution financière supérieure à un milliard de dollars. Plusieurs dirigeants internationaux auraient été sollicités, dont le président russe Vladimir Poutine, sans que leurs réponses n’aient encore été rendues publiques.

L’adhésion du Maroc marque la première acceptation officielle connue de cette initiative portée par Donald Trump. Elle confirme le positionnement diplomatique du royaume, déjà engagé sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux, et pourrait renforcer sa visibilité dans les futures discussions autour de la gouvernance et de la sécurité au Moyen-Orient.