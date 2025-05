MedEx Paris 2025 : Israël mise sur l'immigration médicale pour sauver son système de santé

Plus de 300 professionnels de santé ont répondu présent dimanche au salon MedEx de Paris, vitrine d'un ambitieux programme israélien visant à recruter 2 000 médecins étrangers d'ici 2030 pour pallier la pénurie critique du système de santé du pays.

Un guichet unique pour faciliter l'immigration médicale

Organisé par le ministère israélien de l'Aliyah et de l'Intégration, le ministère israélien de la Santé, le ministère du Néguev, de la Galilée et de la Résilience nationale, l'organisation Nefesh B'Nefesh en coopération avec l'Agence juive, cet événement a proposé une approche "clés en main" inédite.

Shahar Azran

Le salon a réuni en un lieu unique la reconnaissance des diplômes, des entretiens avec les principaux établissements de santé israéliens, un accompagnement sur les aides financières et les démarches de licence médicale. Une révolution pour les candidats à l'Aliyah médicale, habitués à naviguer entre multiples administrations.

La "voie verte" révolutionne les procédures

L'événement est intervenu après l'annonce majeure du Conseil scientifique de l'Association médicale israélienne : la mise en place d'une "voie verte" exemptant les médecins français, américains, canadiens et britanniques de la période d'adaptation sous supervision. Cette mesure supprime un frein historique à l'immigration médicale vers Israël.

"Cette exigence ayant longtemps constitué un frein à leur décision de faire leur Aliyah", reconnaît le communiqué officiel, illustrant la volonté israélienne de lever tous les obstacles bureaucratiques.

Des résultats déjà probants

Les chiffres témoignent du succès croissant de cette stratégie : 650 médecins se sont installés en Israël depuis début 2024, dont 130 rien qu'au début 2025. Un quart des participants parisiens étaient des étudiants en fin de cursus, représentant "la relève du système de santé israélien". La présence du ministre de la Santé Uriel Busso et de l'ambassadeur Joshua Zarka souligne l'importance stratégique accordée à cette initiative. "Plus de 650 médecins ont déjà rejoint le système de santé israélien et y exercent pleinement leur mission", s'est félicité le ministre Busso.

Ofir Sofer, ministre de l'Alyah, a souligné la dimension symbolique : "Immigrer en période de guerre ne constitue pas seulement un acte de sionisme : c'est une déclaration forte d'unité et de solidarité."

Priorité aux régions périphériques

L'accent est mis sur le Néguev et la Galilée, zones particulièrement touchées par la pénurie médicale. "L'État d'Israël a aujourd'hui plus que jamais besoin de médecins et de professionnels de santé de qualité dans le Néguev et en Galilée", a insisté Yitzhak Wasserlauf, ministre des régions périphériques. Cette stratégie s'appuie sur un accompagnement renforcé incluant soutien personnalisé, assistance à l'emploi, cours d'hébreu et aide au logement, financé par des partenaires privés comme la Marcus Foundation et le Gottesman Fund.

Un modèle exportable à l'international

Après Paris, Buenos Aires, Londres et Los Angeles en 2024, le MedEx illustre une diplomatie de recrutement sophistiquée. Tony Gelbart, cofondateur de Nefesh B'Nefesh, parle d'une "nouvelle avancée stratégique" dans le renforcement du système de santé israélien.

Cette offensive de charme médicale révèle les défis démographiques d'Israël, mais aussi sa capacité d'innovation dans l'attraction des talents internationaux, transformant une nécessité sanitaire en succès diplomatique.