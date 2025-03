Melania Trump remettra le prix international du courage féminin à l'ex-otage israélienne Amit Soussana

Amit Soussana, survivante de la captivité du Hamas, recevra le prestigieux prix international du courage féminin (IWOC) du département d'État américain, devenant ainsi la deuxième Israélienne à recevoir cette distinction. La Première dame des États-Unis, Melania Trump, lui remettra personnellement ce prix lors d'une cérémonie qui se tiendra le 1er avril prochain.

Le secrétaire d'État Marco Rubio et la Première dame Melania Trump remettront ces distinctions à plusieurs femmes exceptionnelles lors de la cérémonie annuelle du prix international des Femmes de courage. Cette récompense, décernée chaque année depuis 2007, reconnaît des femmes du monde entier qui ont fait preuve d'un courage, d'une force et d'un leadership extraordinaires pour promouvoir la paix, la justice, les droits humains et l'autonomisation des femmes et des filles.

Un témoignage de l'horreur du 7 octobre

Amit Soussana a été enlevée de son domicile du kibboutz Kfar Aza le 7 octobre 2023 et libérée dans le cadre du premier accord d'échange d'otages en novembre de la même année. Dans une interview bouleversante accordée au New York Times, elle a révélé avoir subi des agressions sexuelles pendant sa détention par le Hamas. Soussana a raconté qu'un gardien qui la surveillait avait commencé à l'interroger sur sa vie sexuelle et lui avait proposé de la masser. Par la suite, il s'asseyait régulièrement à côté d'elle sur le lit, soulevait son t-shirt et la touchait. Des images de son enlèvement ont également été diffusées, montrant Soussana se battant courageusement contre une dizaine de terroristes alors qu'elle était emmenée vers Gaza, réussissant même à les repousser pendant un long moment.

Un témoignage puissant à l'ONU

L'ex-otage s'est également exprimée lors d'un événement marquant le 15e anniversaire du mandat sur les violences sexuelles dans les conflits aux Nations Unies. Dans son discours poignant adressé aux ambassadeurs, elle a déclaré : "C'est votre rôle de protéger les droits humains, faites libérer tous les otages, hommes et femmes." Elle a détaillé certaines de ses expériences traumatisantes en captivité, notamment avoir été forcée d'entrer dans une douche avec un terroriste qui la menaçait d'une arme. "J'étais impuissante, je savais exactement ce qu'il prévoyait de faire. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à ce qu'il m'a fait", a-t-elle témoigné.

Une voix pour les otages encore détenus

Par son témoignage et son courage, Amit Soussana est devenue une voix importante dans la lutte pour la libération des otages encore détenus à Gaza. Sa reconnaissance par le département d'État américain souligne l'importance accordée par l'administration Trump à cette cause et au combat contre les violences sexuelles dans les conflits.

Cette distinction intervient alors que des négociations se poursuivent pour tenter d'obtenir la libération des 59 otages encore détenus par le Hamas depuis l'attaque du 7 octobre 2023, dont certains sont présumés morts.