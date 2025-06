Mélanie Pauli-Geysse mobilise un réseau de solidarité pour les Israéliens bloqués à l'étranger

Articles recommandés -

Face aux plus de 100 000 Israéliens coincés à l'étranger par la guerre, une initiative française d'entraide s'organise avec une efficacité remarquable.

Une mobilisation express

"Mercredi dernier, on s'est réveillés avec les informations et on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester sans rien faire", explique Mélanie Pauli-Geysse sur I24NEWS. Avec son équipe, notamment Nathalie, elle a créé une boucle WhatsApp qui s'est rapidement transformée en véritable cellule de crise.

L'initiative rassemble désormais plusieurs organisations : l'association No Silence (créée après le 7 octobre), l'Agence juive et le Service de protection médicale. Résultat : 1 200 cas traités, 20 bénévoles connectés H24, 60 médecins volontaires et 20 psychologues.

Des urgences vitales

L'aide couvre tous les domaines : relogement, santé, soutien psychologique, espaces de coworking, organisation de shabbats et assistance administrative. "Notre priorité, ce sont les patients très malades - des cancers, des cas extrêmement graves", souligne-t-elle.

Au-delà des besoins matériels, l'équipe gère l'angoisse : "Il y a la peur des missiles, de retrouver sa famille, mais aussi des personnes malades." Un groupe de soutien physique est prévu dimanche, car "beaucoup revivent le 7 octobre".

Forte de son expérience en gestion de crise lors d'attentats, Mélanie Pauli-Geysse assure : "Notre porte est grande ouverte, il n'y a aucune demande superflue."