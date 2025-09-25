Microsoft bloque l’utilisation de sa technologie par Israël pour la surveillance de masse des Palestiniens

Microsoft a annoncé avoir supprimé l’accès de l’unité 8200, le service de renseignement électronique de l’armée israélienne, à certains de ses outils cloud et d’intelligence artificielle. Cette décision fait suite à une enquête du Guardian, menée avec +972 Magazine et Local Call, qui a révélé que la plateforme Azure était utilisée pour stocker et traiter des millions de conversations téléphoniques palestiniennes interceptées chaque jour à Gaza et en Judée-Samarie.

Selon l’enquête, le projet avait débuté en 2021, après une rencontre entre le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et l’ancien commandant de l’unité, Yossi Sharial. Les données interceptées — représentant environ 8 000 téraoctets — étaient hébergées dans un centre de données de Microsoft aux Pays-Bas. Une source interne a décrit l’ampleur de l’opération par la formule : « Un million d’appels par heure ».

Dans un e-mail adressé à ses équipes, Brad Smith, vice-président de Microsoft, a affirmé que l’entreprise ne fournirait pas de technologies permettant la surveillance de masse de populations civiles, « quelle que soit la nation concernée ». Peu après la publication de l’enquête, l’unité 8200 aurait rapidement transféré ses données vers d’autres serveurs, selon des sources proches du dossier. Cette rupture marque un coup dur pour la coopération technologique entre Microsoft et Israël, alors que le débat sur la surveillance et la vie privée prend une dimension géopolitique majeure.