Le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, Eden Bar-Tal, a adopté une position ferme face à la recrudescence d'actes antisémites en Europe. Lors d'une interview diffusée dimanche sur Kan Reshet Bet, il a déclaré : "Nous ne dirons pas aux Israéliens d'éviter de se déplacer dans certains lieux à cause d'actes antisémites. Nous ne leur donnerons pas cette victoire."

Bar-Tal a souligné les efforts déployés par l'État pour traiter cette problématique : "Nous travaillons sur les plans explicatif et politique, ainsi que sur d'autres niveaux. Les Israéliens ne seront pas chassés, et ceux qui leur porteront atteinte paieront le prix."

Ces déclarations interviennent après un incident survenu samedi soir à Francfort, où des militants accrochant des affiches en faveur des otages ont été attaqués et aspergés de peinture rouge. L'ambassadeur allemand en Israël, Steffen Seibert, a condamné ces actes, reconnaissant que les victimes "faisaient la bonne chose en sensibilisant à la souffrance des otages à Gaza". Cependant, il a ajouté qu'il convenait également de "mettre l'accent sur les conditions de vie terribles à Gaza".

Cette nuance n'a pas été du goût de l'ambassadeur israélien en Allemagne, Ron Prosor, qui a vivement réagi sur X : "Répugnant ! De telles attaques contre les juifs sont-elles devenues la nouvelle norme en Allemagne et en Europe ? Est-il encore permis d'appeler publiquement à la libération des otages israéliens ?"

Prosor a dénoncé ce qu'il considère comme de "l'antisémitisme pur", avertissant : "Aujourd'hui c'est avec de la peinture, demain ce sera avec du sang." Il a particulièrement critiqué les réactions conditionnelles : "On peut beaucoup apprendre sur ceux qui ne condamnent pas cela de manière claire et sans équivoque."

L'ambassadeur israélien s'est montré particulièrement agacé par les justifications qu'il anticipe : "Je peux déjà les entendre - tous ceux qui se proclament champions des droits de l'homme dans leurs lettres ouvertes : 'Mais Israël !', 'Mais Gaza !', 'Mais Netanyahou !'"

Concluant son message par un appel direct à son homologue allemand à "rester silencieux", Prosor a dénoncé toute relativisation comme un "crachat au visage" des juifs attaqués dans les rues allemandes.