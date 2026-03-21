Missiles iraniens : une menace directe pour l’Europe

Malgré les frappes menées par les États-Unis et Israël, les capacités balistiques de l’Iran continuent d’inquiéter les services de renseignement occidentaux, notamment en raison de leur portée potentielle vers l’Europe. Le tir récent de missiles en direction de la base de Diego Garcia, située à près de 4 000 kilomètres, a confirmé des craintes anciennes : Téhéran dispose de capacités bien supérieures à celles officiellement reconnues.

Depuis plusieurs décennies, l’Iran a développé une industrie autonome de missiles balistiques. Initialement basée sur des technologies acquises auprès de pays comme la Corée du Nord, la Libye ou la Syrie, cette filière a évolué vers une production locale sophistiquée. Les ingénieurs iraniens ont progressivement amélioré les modèles existants, atteignant aujourd’hui des portées allant de quelques centaines à plusieurs milliers de kilomètres.

Dès les années 2000, les services israéliens alertaient sur le lien entre le programme spatial iranien et le développement potentiel de missiles balistiques intercontinentaux. Derrière les lancements de satellites se cacherait en réalité une stratégie de contournement, permettant à l’Iran de perfectionner des technologies à double usage sans subir les mêmes pressions internationales.

Parmi les systèmes les plus préoccupants figure la famille de missiles « Sejjil », des engins à deux étages à carburant solide, conçus localement mais intégrant des composants étrangers. Leur portée, estimée jusqu’à 4 800 kilomètres, pourrait théoriquement couvrir des villes européennes comme Vienne ou Berlin. Ces missiles, bien que puissants, restent toutefois complexes à déployer et plus facilement détectables en raison de leur trajectoire.

Face à cette menace, les systèmes de défense antimissile occidentaux se renforcent. L’Allemagne s’est notamment dotée du système israélien Arrow 3, initialement conçu pour contrer des menaces russes, mais désormais adapté au risque iranien.

Dans ce contexte, la guerre actuelle ne se limite plus au Moyen-Orient. Elle révèle une mutation stratégique majeure : l’Iran, en consolidant ses capacités balistiques, projette désormais une menace qui dépasse largement son environnement régional, suscitant une inquiétude croissante jusqu’au cœur de l’Europe.