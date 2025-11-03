Mohammed ben Salmane attendu à la Maison-Blanche le 18 novembre

Le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane (MBS), se rendra à Washington le 18 novembre pour une visite de travail officielle avec le président américain Donald Trump, selon un responsable de la Maison-Blanche. Cette rencontre, particulièrement attendue, s’inscrit dans le cadre des efforts américains pour élargir les Accords d’Abraham.

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump souhaite convaincre Riyad de rejoindre la liste des pays arabes ayant normalisé leurs relations avec Israël. En 2020, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc avaient signé ces accords historiques, salués à l’époque comme un tournant diplomatique majeur au Moyen-Orient.

Mais jusqu’ici, l’Arabie saoudite a fait preuve de prudence, conditionnant toute normalisation à des avancées concrètes sur la question palestinienne. MBS a plusieurs fois répété que la création d’un État palestinien viable restait une priorité pour son royaume, gardien des lieux saints de l’islam.