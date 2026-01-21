Moins de 200 000 survivants juifs de la Shoah encore en vie dans le monde

Le nombre de survivants juifs de la Shoah encore en vie est passé sous la barre des 200 000, selon de nouvelles données publiées par la Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Conférence sur les revendications matérielles juives contre l'Allemagne - Claims Conference), à l’approche de la Journée internationale de la Shoah, célébrée le 27 janvier.

D’après ce rapport, environ 196 600 survivants vivent aujourd’hui dans plus de 90 pays, contre quelque 220 000 il y a un an à peine, illustrant la disparition rapide de cette génération. Près de la moitié d’entre eux résident en Israël, tandis que 18 % vivent en Amérique du Nord et 17 % en Europe occidentale. Les États-Unis comptent à eux seuls environ 31 000 survivants, soit 16 % du total mondial. La France, la Russie, l’Allemagne et l’Ukraine figurent également parmi les pays abritant des communautés importantes de rescapés.

Le profil démographique de cette population souligne son extrême vieillissement. L’âge médian est aujourd’hui de 87 ans, avec des survivants âgés de 79 à plus de 100 ans. Environ 30 % ont dépassé les 90 ans et un peu plus de 1 % sont centenaires. Fait marquant, 97 % des survivants sont considérés comme des "survivants enfants", c’est-à-dire nés en 1928 ou après, ce qui signifie qu’ils étaient mineurs durant la Seconde Guerre mondiale. Les femmes constituent la majorité, représentant 62 % de l’ensemble.

Au-delà des chiffres, le rapport met en lumière la vulnérabilité sociale de nombreux survivants. Environ 34 % perçoivent une pension mensuelle obtenue grâce aux négociations menées par la Claims Conference avec l’Allemagne, tandis que 71 % ont bénéficié au cours de l’année écoulée de services sociaux fournis par plus de 300 organisations partenaires. Des dizaines de milliers dépendent également d’aides pour assurer leur sécurité alimentaire et couvrir leurs besoins essentiels.

Ces données rappellent l’urgence de préserver la mémoire de la Shoah à mesure que disparaissent ses derniers témoins directs. Elles soulignent aussi la nécessité de maintenir un soutien matériel et humain à ces survivants, dont beaucoup vivent dans des conditions précaires malgré leur rôle central dans la transmission de l’histoire.