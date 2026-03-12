Mojtaba Khamenei a emprunté 36 millions de livres à une société détenue par des Israéliens

Mojtaba Khamenei, fils du guide suprême iranien Ali Khamenei et considéré comme l’une des figures les plus influentes du régime, aurait obtenu en 2013 un prêt de 36 millions de livres sterling auprès d’une société appartenant à un groupe immobilier fondé par des hommes d’affaires israélo-britanniques. L’information a été révélée jeudi par le média d’investigation israélien Shomrim, dans une enquête menée en coopération avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).

Selon l’enquête, ce financement a été accordé à une société enregistrée sur l’île de Man, un territoire connu pour son statut de paradis fiscal. Les fonds auraient notamment servi à financer l’acquisition de propriétés de luxe à Londres, situées sur la prestigieuse Bishops Avenue, surnommée "la rue des milliardaires".

À l’époque de la transaction, aucune sanction internationale ne visait les personnes iraniennes impliquées dans l’opération, ce qui signifie que le prêt ne contrevenait pas aux règles en vigueur. Les auteurs de l’enquête soulignent toutefois que le recours à une entreprise liée à des propriétaires israéliens met en lumière ce qu’ils décrivent comme une contradiction entre la rhétorique hostile du régime iranien envers Israël et certaines de ses pratiques financières.

L’enquête s’inscrit dans un contexte plus large de révélations sur les circuits financiers liés à la famille Khamenei. Une investigation publiée par Bloomberg en janvier avait déjà indiqué que Mojtaba Khamenei avait réussi, à certaines périodes, à contourner les sanctions internationales et celles imposées personnellement en 2019, en transférant des milliards de dollars vers des pays occidentaux.

Selon ces révélations, les fonds proviendraient notamment de la vente de pétrole iranien et auraient été blanchis via un réseau de sociétés écrans et de comptes bancaires au Royaume-Uni, en Suisse, au Liechtenstein et aux Émirats arabes unis. Au cœur de ce système figurerait l’homme d’affaires iranien Ali Ansari, détenteur également de la nationalité chypriote, qui aurait servi d’intermédiaire financier dans ces opérations.

La société ayant accordé le prêt, Topland Jupiter, fait partie du groupe immobilier britannique Topland, fondé par les frères Sol et Eddie Zakay, originaires de Ramat Gan en Israël. Leur groupe est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs de l’immobilier au Royaume-Uni, avec un portefeuille estimé à plusieurs milliards de livres. Contactée par les auteurs de l’enquête, la société Topland n’a pas souhaité commenter ces révélations.