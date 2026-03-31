Mojtaba Khamenei en Iran mais invisible : Moscou tente de dissiper les rumeurs

Le nouvel homme fort de la République islamique, Mojtaba Khamenei, se trouve bien en Iran et n’est pas soigné en Russie, contrairement à certaines rumeurs, a affirmé l’ambassadeur russe à Téhéran. Dans une déclaration à un média russophone, le diplomate Alexeï Dedov a assuré que le guide suprême « est en Iran », tout en reconnaissant qu’il s’abstient d’apparaître en public « pour des raisons évidentes ».

Fils de l’ancien guide suprême Ali Khamenei, éliminé lors d’une frappe aérienne au début de la guerre le 28 février, Mojtaba Khamenei a été désigné pour lui succéder plus tôt ce mois-ci. Depuis, il n’a toutefois jamais été vu publiquement, ni entendu, alimentant de nombreuses interrogations sur son état de santé et sa capacité à exercer pleinement le pouvoir.

À défaut d’apparitions, seules des déclarations écrites, relayées par les médias d’État iraniens, lui sont attribuées. Cette absence prolongée nourrit les spéculations, tant sur sa localisation exacte que sur le degré de contrôle qu’il exerce réellement sur l’appareil politique et militaire du pays.

Dans un contexte de guerre et de fortes tensions internes, cette invisibilité soulève des doutes sur la stabilité du régime iranien. Si Moscou cherche à rassurer en confirmant sa présence sur le territoire national, les zones d’ombre persistent autour de la situation du nouveau guide suprême, au moment où l’Iran traverse l’une des périodes les plus critiques de son histoire récente.