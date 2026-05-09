Mojtaba Khamenei joue un rôle clé dans la stratégie de guerre iranienne, selon le renseignement américain

Les services de renseignement américains estiment que Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême iranien, joue un rôle central dans l’élaboration de la stratégie militaire de Téhéran et dans l’orientation des discussions avec les États-Unis, selon un rapport publié par CNN dans la nuit de vendredi à samedi.

D’après plusieurs sources proches du renseignement américain, Khamenei reste impliqué dans les décisions stratégiques du régime malgré son état de santé préoccupant. Le dirigeant iranien n’est plus apparu publiquement depuis la frappe d’ouverture de l’opération israélienne « Rugissement du Lion », au cours de laquelle il aurait été grièvement blessé.

Selon les informations relayées par CNN, Mojtaba Khamenei vit toujours dans un isolement quasi total et éviterait l’usage de tout appareil électronique pour communiquer, ne s’entretenant qu’avec des visiteurs autorisés. Il continuerait de recevoir des soins médicaux pour de graves brûlures au visage, au bras, au torse et à une jambe.

Toutefois, plusieurs sources américaines affirment que son rôle réel dans la gestion quotidienne du pouvoir reste difficile à évaluer. Certains responsables estiment qu’il serait désormais éloigné du processus opérationnel, laissant les Gardiens de la révolution et le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf gérer une large partie des affaires courantes.

« Rien n’indique qu’il donne des ordres de manière permanente, mais rien ne prouve non plus qu’il ne le fasse pas », a déclaré une source citée par CNN.

Cette incertitude complique les efforts diplomatiques de l’administration Trump, alors que Washington tente toujours de négocier un accord avec Téhéran. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a reconnu vendredi que « le système iranien reste profondément dysfonctionnel ».

Dans le même temps, le département américain du Trésor a annoncé de nouvelles sanctions visant dix personnes et entreprises, notamment basées en Chine et à Hong Kong, accusées d’avoir aidé l’Iran à se procurer des armes et des matières premières destinées à la fabrication de drones Shahed et de missiles balistiques.

Ces sanctions interviennent quelques jours avant la visite prévue de Donald Trump en Chine pour rencontrer le président Xi Jinping.