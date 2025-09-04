Mort de Giorgio Armani, légende italienne de la mode, à l’âge de 91 ans

Articles recommandés -

Le monde de la mode est en deuil. Le créateur italien Giorgio Armani, figure emblématique du style et de l’élégance, est décédé à l’âge de 91 ans.

Né en 1934 à Plaisance, dans le nord de l’Italie, Armani avait bâti au fil des décennies un véritable empire de la mode, reconnu pour ses lignes épurées et son approche minimaliste du luxe. Sa marque, fondée en 1975, est devenue l’une des plus influentes au monde, habillant aussi bien les célébrités d’Hollywood que des chefs d’État et des personnalités publiques.

Giorgio Armani, milliardaire et visionnaire, avait révolutionné la mode masculine en imposant une silhouette fluide et moderne, tout en développant une gamme complète allant du prêt-à-porter à la haute couture, en passant par les parfums et l’hôtellerie de luxe.

Sa disparition marque la fin d’une ère pour l’industrie de la mode italienne, où il incarnait l’excellence et le raffinement. Hommages et messages de condoléances affluent déjà du monde entier pour saluer l’héritage d’un créateur qui a redéfini l’élégance contemporaine.