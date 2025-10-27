Mort de Shireen Abu Akleh : un colonel américain affirme que la journaliste a été délibérément visée par Tsahal

Un colonel américain à la retraite ayant participé à l'enquête sur la mort de la journaliste Shireen Abu Akleh a accusé l'administration Biden d'avoir délibérément atténué ses conclusions pour éviter une confrontation avec Israël, révèle le New York Times dimanche.

Le colonel Steve Gabavics, officier de police militaire fort de 30 ans d'expérience et ancien commandant de la prison de Guantanamo, affirme être convaincu que le soldat israélien à l'origine du tir mortel a intentionnellement ciblé la journaliste palestino-américaine, tuée le 11 mai 2022 alors qu'elle couvrait des affrontements dans le camp de Jénine en Judée-Samarie.

La journaliste de 51 ans, qui portait un gilet marqué "Presse" et un casque au moment de sa mort, a été touchée par des tirs provenant de positions militaires israéliennes. Le département d'État américain avait conclu en 2022 que ces tirs étaient "probablement responsables de sa mort" mais avait affirmé n'avoir "trouvé aucune raison de penser qu'ils étaient intentionnels", qualifiant l'incident de "circonstances tragiques".

Selon cinq responsables américains actuels et anciens cités par le Times, les enquêteurs étaient en réalité "profondément divisés" sur les conclusions. Gabavics affirme que lui et ses collègues "ont été stupéfaits" par la version publique des faits. "En fin de compte, le gouvernement américain a atténué ses propres conclusions malgré des preuves évidentes qu'elle avait été abattue délibérément", dénonce-t-il.

Le colonel Gabavics, qui travaillait alors au Bureau du coordinateur des affaires de sécurité des États-Unis – l'organisme chargé de l'enquête américaine –, avance plusieurs éléments à l'appui de sa thèse : selon lui, les enregistrements radio montraient que les soldats israéliens savaient que des journalistes étaient présents. Depuis l'emplacement du véhicule militaire, un tireur d'élite aurait clairement vu les journalistes portant leur badge "Presse". Les tirs précis et successifs qui ont tué Abu Akleh et blessé son entourage ne permettent pas, selon lui, de conclure à un tir accidentel.

Une version contestée par la hiérarchie

Le supérieur de Gabavics à l'époque, le général Fenzel, maintient qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir le caractère intentionnel de l'attaque. "En fin de compte, j'ai dû me fonder sur l'ensemble des faits et des informations dont je disposais. Je maintiens l'intégrité de notre travail et je reste convaincu que nous sommes parvenus aux bonnes conclusions", a-t-il déclaré au Times.

D'autres responsables ayant travaillé sur le dossier ont soutenu l'analyse prudente du gouvernement américain, estimant qu'il n'existait aucune preuve concluante que le tireur savait qu'il visait une journaliste.

Après le tragique incident, l'armée israélienne avait initialement accusé des hommes armés palestiniens avant de reconnaître, après enquête, que Shireen Abu Akleh avait "très probablement" été abattue par un soldat qui l'avait "mal identifiée".

Un documentaire diffusé cette année par Zeteo News a identifié le capitaine Alon Scagio, alors tireur d'élite de 20 ans au sein du commando Duvdevan, comme l'auteur présumé des tirs. Ce soldat a été tué par une bombe artisanale à Jénine en 2023, à l'âge de 22 ans.