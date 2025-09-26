Moscou et Téhéran scellent un accord pour la construction de centrales nucléaires en Iran

L'Iran et la Russie ont signé mercredi un protocole d'accord majeur avec Rosatom, l'agence russe de l'énergie nucléaire, pour la construction de centrales nucléaires en Iran. Selon des sources arabes, cet accord représenterait un investissement de 25 milliards de dollars pour la construction de quatre réacteurs nucléaires sur le territoire iranien.

Un projet nucléaire ambitieux

Le chef de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, Mohammad Eslami, a déclaré cette semaine aux médias d'État iraniens que le projet vise à construire huit centrales nucléaires. L'objectif de Téhéran est d'atteindre une capacité de production d'énergie nucléaire de 20 gigawatts d'ici 2040, dans le cadre de sa stratégie de diversification énergétique.

Quatre réacteurs seraient construits à Bushehr, où l'Iran possède déjà une centrale nucléaire opérationnelle, et quatre autres sur des sites dont les emplacements restent secrets. Rosatom a qualifié ce projet de "stratégique", renforçant les liens entre Moscou et Téhéran dans un contexte de tensions internationales croissantes.

Reconstruction du programme missile iranien

Parallèlement, l'agence Associated Press a révélé la semaine dernière, grâce à des images satellites, que l'Iran a entamé la reconstruction de ses sites de production de missiles. Cette démarche intervient dans un contexte où le régime des mollahs évoque régulièrement la possibilité d'un nouveau conflit avec Israël.

Les experts indiquent cependant que l'Iran fait face à un obstacle majeur : la pénurie de mélangeurs planétaires, composants critiques nécessaires à la production de carburant solide pour les missiles. Cette difficulté complique la remise en service des installations endommagées lors du conflit avec Israël.

Les missiles demeurent l'un des rares outils de dissuasion restants à Téhéran, après que ses systèmes de défense aérienne ont subi des dommages significatifs. L'obtention de ces mélangeurs constitue une priorité absolue pour l'Iran, d'autant plus que l'ONU pourrait réimposer des sanctions ce mois-ci, incluant des mesures contre le développement du programme missile iranien.