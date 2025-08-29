Moscou fustige Macron après ses propos contre Poutine : "des insultes vulgaires"

Articles recommandés -

La tension diplomatique entre Paris et Moscou s’est encore accrue ce vendredi après les déclarations d’Emmanuel Macron visant son homologue russe. La semaine dernière, le président français avait qualifié Vladimir Poutine « d’ogre à nos portes » et de « prédateur » qui « ne veut pas la paix », au moment où les discussions internationales tentaient de relancer les perspectives de sortie de guerre en Ukraine.

Ces propos ont suscité une vive réaction à Moscou. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dénoncé des « insultes vulgaires » qui « dépassent les limites de la décence », estimant qu’elles visaient non seulement le président russe mais aussi « le peuple de Russie ». Elle a accusé la France d’adopter une « idéologie de charognards » et de chercher à « tirer un avantage politique » de la guerre déclenchée en février 2022.

Les relations franco-russes n’ont cessé de se détériorer depuis l’invasion de l’Ukraine. Paris accuse Moscou de manœuvres de désinformation et d’actes de déstabilisation sur son territoire, tandis que la Russie reproche à la France son soutien militaire à Kiev et la censure de ses médias. Dans ce climat de défiance, les mots de Macron, comme la riposte virulente de Moscou, témoignent d’un fossé diplomatique de plus en plus profond.