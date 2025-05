Moscou muscle son dispositif militaire aux portes de la Finlande

La Russie érige de nouvelles bases et renforce massivement sa présence militaire le long de la frontière finlandaise, révèlent des images satellites récentes. Cette militarisation accélérée pourrait servir à redéployer les forces russes actuellement engagées en Ukraine, une fois le conflit terminé.

Les clichés dévoilent l'ampleur des préparatifs : colonnes de tentes militaires flambant neuves, bases en pleine expansion et aérodromes arctiques remis en état de marche. Tous ces dispositifs font directement face au flanc nord-est de l'Alliance atlantique. Le Kremlin ne se contente pas de bâtir : il intensifie le recrutement, booste sa production d'armements et modernise ses infrastructures logistiques sur l'ensemble de sa frontière occidentale, de la Norvège aux pays baltes.

Helsinki se donne cinq ans pour se préparer

Si les autorités finlandaises minimisent l'ampleur actuelle du déploiement, elles n'en sont pas moins inquiètes. Ces installations pourraient accueillir des dizaines de milliers de soldats et leur matériel, redéployés depuis le front ukrainien vers la Scandinavie et l'Arctique. "La menace n'est pas immédiate, mais elle est bien réelle", confient des responsables de la défense finlandaise au Telegraph. Leur estimation : Moscou pourrait atteindre des niveaux de forces "préoccupants" d'ici cinq ans si la guerre en Ukraine s'achevait.

Un arsenal impressionnant se met en place

L'analyse des images satellites dresse un tableau saisissant. À Kamenka, à seulement 65 kilomètres de la frontière finlandaise, plus de 130 tentes militaires ont surgi de terre. Cette base fantôme depuis 2022 peut désormais héberger 2 000 hommes. Plus au nord, Petrozavodsk se transforme : située à 160 kilomètres des frontières finlandaise et norvégienne, la ville pourrait devenir le futur QG des forces russes du nord-ouest en cas d'affrontement avec l'OTAN.

Dans le Grand Nord, les vieilles bases soviétiques sortent de leur hibernation. À Severomorsk-2 et Olenya, l'activité bat son plein. Des bombardiers stratégiques Tu-22 et Tu-95, capables d'emporter l'arme nucléaire, y ont été transférés. Fait marquant : pour la première fois en deux décennies, des hélicoptères russes patrouillent dans le ciel de Mourmansk, métropole arctique stratégique.