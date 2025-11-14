Moscou propose une contre-résolution à l’ONU face au plan Trump pour Gaza

La Russie a présenté jeudi sa propre proposition de résolution sur Gaza au Conseil de sécurité de l’ONU, défiant ainsi l’initiative américaine visant à faire adopter un texte entérinant le plan de paix pour du président Donald Trump. Selon des documents consultés par Reuters, Moscou a diffusé un projet alternatif affirmant s’inspirer directement du texte américain, tout en prenant ses distances avec plusieurs éléments clés.

Dans une note adressée aux membres du Conseil, la mission russe a expliqué que son objectif était de permettre aux Nations unies de développer "une approche équilibrée, acceptable et unifiée pour parvenir à une cessation durable des hostilités". Le projet russe demande notamment au secrétaire général de l’ONU d’identifier des options pour la mise en place d’une force internationale de stabilisation à Gaza. Contrairement au texte américain, il ne mentionne pas la création d’un "Board of Peace", l’organe de transition administrative proposé par Washington.

Les États-Unis avaient officiellement distribué leur projet la semaine précédente aux 15 membres du Conseil de sécurité. Washington affirme bénéficier d’un important soutien régional pour une résolution qui établirait un mandat de deux ans pour une administration intérimaire ainsi qu’une force internationale de stabilisation.

Dans une déclaration attribuée à un porte-parole de la mission américaine, Washington a rappelé avoir entamé la rédaction de sa résolution dès la mi-octobre, en coordination avec le Qatar, l’Égypte, l’Arabie saoudite, la Turquie et les Émirats arabes unis. L’objectif affiché est de mettre en œuvre le "plan historique en 20 points" de Donald Trump pour mettre fin au conflit à Gaza, un plan qui aurait été approuvé, selon les États-Unis, par plus de vingt pays lors d’une réunion à Sharm al-Sheikh le 13 octobre 2025.

Les négociations à New York ont commencé début novembre afin de parvenir à un texte consensuel permettant d’établir rapidement la force de stabilisation internationale et d’ouvrir, selon Washington, "un avenir stable, sûr, pacifique et prospère pour les Palestiniens de Gaza, sans le Hamas".

Face à la contre-initiative russe, les États-Unis ont mis en garde contre toute tentative de division. "Les tentatives de semer la discorde maintenant, alors qu’un accord sur cette résolution est en cours de négociation active ont des conséquences graves, tangibles et entièrement évitables pour les Palestiniens de Gaza", a déclaré le porte-parole américain. Washington rappelle également que la trêve actuelle reste fragile et exhorte le Conseil de sécurité à s’unir pour "sécuriser la paix dont il y a désespérément besoin".