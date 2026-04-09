Négociations avec l'Iran : Washington demande à Israël de réduire ses frappes au Liban

Le président Donald Trump a demandé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de réduire l’intensité des frappes menées au Liban, afin de ne pas compromettre les négociations en cours avec l’Iran, a rapporté NBC News.

D’après un haut responsable de l’administration américaine, cet échange téléphonique, intervenu la veille, visait à éviter toute escalade susceptible de fragiliser un processus diplomatique encore naissant. « Il a été convenu qu’Israël serait un partenaire utile », a indiqué cette source, laissant entendre une volonté de coordination étroite entre Washington et Jérusalem malgré des divergences sur le terrain.

Officiellement, les États-Unis comme Israël affirment que le Liban ne fait pas partie du périmètre du cessez-le-feu conclu avec l’Iran. Pourtant, la poursuite des opérations israéliennes contre le Hezbollah constitue un point de tension majeur. La conversation entre les deux dirigeants intervient notamment après que Benjamin Netanyahou a publiquement promis de poursuivre les frappes au Liban « avec force », soulignant la détermination israélienne à affaiblir durablement l’organisation terroriste soutenue par Téhéran.

Du côté iranien, des responsables ont déjà menacé de réagir à ces opérations, évoquant la possibilité de remettre en cause la trêve en cas d’intensification des frappes. Cette équation délicate place Washington dans une position d’équilibriste, cherchant à maintenir la pression sur ses alliés tout en préservant l’ouverture diplomatique avec l’Iran.

Dans ce contexte, l’appel de Donald Trump traduit une priorité stratégique claire : éviter que le front libanais ne vienne faire dérailler des négociations jugées cruciales pour la stabilité régionale. Reste à savoir si cette demande sera suivie d’effets sur le terrain, alors que les intérêts sécuritaires israéliens continuent de primer dans la conduite des opérations militaires.