Népal : émeutes et démission du Premier ministre, des centaines de touristes israéliens dans l'incertitude

Le gouvernement népalais s’est effondré ce mardi : le Premier ministre Khadga Prasad Oli a présenté sa démission au président, tandis que plusieurs ministres, escortés par les forces spéciales, ont quitté le pays. Mais la population népalaise ne se calme pas pour autant.

Depuis l’annonce de la démission, des milliers de manifestants - des jeunes pour la plupart - continuent d’affluer dans la capitale Katmandou. Certains ont fait irruption dans le bâtiment du Parlement et y ont mis le feu. Les troubles se poursuivent malgré l’abandon par le gouvernement de la mesure à l'origine des émeutes, à savoir la tentative de restreindre l’accès aux réseaux sociaux, initialement justifiée comme une lutte contre la désinformation et les discours de haine.

Le public a toutefois perçu cette mesure comme un moyen de faire taire la critique, déclenchant un mouvement de protestation majeur. Selon les autorités, au moins 21 manifestants ont été tués lors des affrontements avec la police, et plus de 100 autres ont été blessés.

Les violences se sont intensifiées avec l’incendie de bâtiments, y compris la résidence du Premier ministre démissionnaire et d’autres domiciles de politiciens, tandis que plusieurs ministres ont été évacués par hélicoptère. Des couvre-feux ont été décrétés dans certaines zones, mais la situation reste hors de contrôle.

Les jeunes, particulièrement issus de la génération Z, ont mené la majorité des manifestations, accompagnés d’un mouvement en ligne baptisé Nepo Kids, qui dénonce le mode de vie luxueux des enfants des élites politiques et accentue le sentiment d’injustice parmi la jeunesse. «

Blocage des Israéliens en déplacement

Les émeutes au Népal ont également touché les étrangers, notamment les Israéliens en voyage. Environ 200 d’entre eux se trouvent actuellement au Beth Chabad de Katmandou, tandis que d’autres sont bloqués sur différents itinéraires en raison des barrages routiers et de la fermeture de l’aéroport.

Yonatan, un routard israélien, a raconté à Ynet : « Je suis arrivé au Népal il y a deux jours et j’ai immédiatement rencontré des problèmes de connexion à Instagram. Les manifestations sont nombreuses, mais les plus importantes se trouvent près des bureaux du gouvernement. La police a tiré sur les manifestants et des jeunes ont été tués en tentant de pénétrer dans le bureau du Premier ministre. Cela ne gâche pas notre voyage, mais nos plans ont été perturbés. »

Hani Lifshitz, émissaire du mouvement Habad, précise : « La situation est sérieuse : hier, nous avons entendu de nombreux coups de feu et le chaos régnait dans les rues. Même avec le couvre-feu, les manifestants restent présents. Nous recommandons aux étrangers de ne pas sortir pour éviter les violences. »