Net recul d'Israël dans l’indice mondial de la corruption

Israël enregistre un net recul dans l’édition 2025 de l’indice de perception de la corruption publié par Transparency International. Avec un score de 62, l’État hébreu perd deux points par rapport à l’an dernier et chute de cinq places au classement mondial, passant du 30ᵉ rang en 2024 au 35ᵉ cette année.

Ce repli place désormais Israël derrière plusieurs pays qui la devancent dans le classement, notamment les Émirats arabes unis (69), la Lituanie (65) et le Chili (63). Le score israélien reste supérieur à la moyenne mondiale, mais la tendance inquiète les observateurs, d’autant plus que la dégradation est continue ces dernières années.

L’édition 2025 de l’indice met un accent particulier sur le lien entre corruption gouvernementale et affaiblissement des valeurs démocratiques, avec une attention spécifique portée à l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’antenne locale Transparency International Israel qualifie ces résultats de "signal d’alarme éclatant". Selon l’organisation, les données traduisent une perception croissante selon laquelle Israël ne protège pas suffisamment les principes démocratiques fondamentaux, la séparation des pouvoirs et le rôle des institutions de contrôle.

Au-delà de l’enjeu institutionnel, Transparency International souligne les conséquences économiques directes de ce type de classement. L’indice constitue en effet un outil de référence pour les acteurs économiques internationaux lorsqu’ils évaluent les risques liés à l’investissement, au commerce ou aux partenariats avec un pays donné. Une dégradation de l’image en matière de gouvernance peut ainsi peser sur l’attractivité économique. L’organisation rappelle toutefois que "la corruption n’est pas une fatalité" et qu’elle peut être combattue par des réformes structurelles et un renforcement des mécanismes de contrôle.

En tête du classement mondial figurent cette année le Danemark (89), la Finlande (88) et Singapour (84). Israël n’est pas un cas isolé parmi les démocraties occidentales : les États-Unis reculent à 64, le Royaume-Uni à 70, tandis que la France connaît une chute marquée, passant de 67 à 55.

En bas du classement se trouvent notamment la Chine (43), la Hongrie (40), la Turquie (31), ainsi que l’Iran (23) et la Russie (22). Les derniers rangs sont occupés par le Soudan du Sud, la Somalie, le Venezuela, la Libye et le Yémen.

Pour les organisations de lutte contre la corruption, la dégradation du classement israélien doit désormais servir de levier pour une prise de conscience politique et institutionnelle, afin d’enrayer une dynamique jugée préoccupante pour la démocratie comme pour l’économie.