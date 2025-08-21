Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est exprimé jeudi sur Fox News Australie, abordant la poursuite de la guerre à Gaza, les critiques internationales contre Israël et le conflit diplomatique avec son homologue australien Anthony Albanese, dans le contexte de la reconnaissance attendue par Canberra d'un État palestinien.

"Il y a des extrémistes islamistes qui ne veulent pas seulement détruire Israël, mais anéantir l'Occident, ils le disent ouvertement", a déclaré Netanyahou en ouverture. "Quand ils manifestent à Sydney, New York ou Washington, ils doivent être arrêtés par les dirigeants. Nous voyons qu'en Europe, un pays après l'autre reconnaît l'État palestinien, et ils veulent utiliser cela pour détruire le seul État juif."

Concernant les pays occidentaux, il a ajouté : "Que font ces pays ? Exactement ce que les pays occidentaux ont fait à la Tchécoslovaquie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils veulent mettre Israël en danger en donnant du territoire aux Palestiniens qui veulent détruire Israël, ils ne le cachent même pas. Nous ne ferons pas cela. Churchill appelait cela nourrir le crocodile, et c'est ce que font les dirigeants occidentaux, y compris l'Australie."

Sur les accusations de famine à Gaza, Netanyahou a répondu : "Ce sont des mensonges. Tout comme le meurtre intentionnel de Gazaouis par Israël. Israël a envoyé des SMS aux Gazaouis pour qu'ils quittent les endroits dangereux, mais le Hamas leur tire dessus. Israël fait des choses qu'aucune armée ne fait dans le but de ne pas nuire aux non-combattants."

"Nous gagnerons les deux guerres, la guerre de la propagande et la guerre sur le terrain, et nous donnerons aux Gazaouis et à nous-mêmes un autre avenir. Nous sommes sur le point d'achever la guerre, la fin de la guerre des 7 fronts. Je crois en la paix par la force : d'abord vient la force puis vient la paix. Si vous êtes fort, vous pouvez faire la paix, c'est ainsi que cela fonctionne", a-t-il conclu.

Cette interview intervient dans un contexte de tensions diplomatiques après le refus de Canberra d'accorder un visa au député israélien Simcha Rothman pour un congrès à Sydney. En réponse, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a révoqué les visas des représentants australiens auprès de l'Autorité palestinienne.

Son homologue australienne, Penny Wong, a qualifié la mesure israélienne de "réaction injustifiée" à la décision de Canberra de reconnaître un État palestinien. La crise s'est intensifiée après que Netanyahou a violemment attaqué Albanese, le qualifiant de "politicien faible qui a trahi Israël et abandonné les Juifs d'Australie".