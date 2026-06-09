Netanyahou avertit le cabinet : Israël pourrait devoir affronter seul l'Iran

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a averti les membres du cabinet de sécurité qu'Israël pourrait être contraint de faire face seul à l'Iran lors d'une future confrontation, dans un contexte marqué par les récentes tensions militaires entre les deux pays et des discussions jugées difficiles avec le président américain Donald Trump.

Selon des informations révélées mardi, le chef du gouvernement a déclaré lors d'une réunion du cabinet que l'État hébreu devait se préparer à l'éventualité d'une absence de soutien américain en cas de nouvelle escalade avec la République islamique. "Il est possible que nous nous retrouvions dans une situation où nous devrons affronter les Iraniens seuls, sans l'appui des États-Unis, avec toutes les conséquences que cela implique, qu'il s'agisse des approvisionnements militaires ou d'un isolement sur la scène internationale", aurait affirmé Netanyahou aux ministres.

Le Premier ministre aurait toutefois souligné qu'Israël ne souhaitait pas se retrouver dans un tel scénario, tout en estimant que le pays devait être prêt à y faire face si nécessaire.

Lors de la même réunion, le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, aurait exprimé de fortes réserves concernant les discussions en cours autour d'un éventuel accord avec l'Iran. Selon lui, "presque tout accord" actuellement envisagé serait défavorable du point de vue israélien.

Ces déclarations reflètent les inquiétudes croissantes au sein des responsables israéliens quant à l'évolution des négociations et aux conséquences stratégiques qu'un éventuel accord pourrait avoir sur la sécurité d'Israël et sur sa capacité à contenir les ambitions régionales et nucléaires de l'Iran.