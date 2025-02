Netanyahou : "La rencontre avec Trump est historique et un tournant majeur pour l'avenir d'Israël"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié sa récente rencontre avec Donald Trump de "tournant majeur pour l'avenir d'Israël", en particulier concernant le plan américain pour Gaza après le Hamas.

"Il faut écouter attentivement cette proposition, la première idée originale depuis des années", a déclaré Netanyahou, qui a également rencontré plusieurs hauts responsables de l'administration américaine, dont le vice-président et le secrétaire à la Défense.

Lors de ses entretiens au Congrès avec les dirigeants républicains et démocrates, deux consensus ont émergé : l'Iran ne doit pas obtenir l'arme nucléaire et le Hamas doit être éliminé de Gaza.

Face aux interrogations sur la force d'Israël malgré sa petite taille, Netanyahou a souligné qu'elle provenait "de notre peuple et de nos soldats héroïques, de notre foi et de notre conviction que nous nous battons pour des milliers d'années d'histoire juive et pour notre droit à un État au Moyen-Orient, dans notre patrie historique."

Cette visite aux États-Unis intervient dans un contexte de soutien américain renforcé aux positions israéliennes, notamment sur l'avenir de Gaza.