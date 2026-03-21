Norouz : Vladimir Poutine réaffirme le soutien de Moscou à Téhéran

Le président russe Vladimir Putin a adressé un message de soutien appuyé à l’Iran à l’occasion de Norouz, le Nouvel An persan, affirmant que la Russie reste « un ami fidèle et un partenaire fiable » de Téhéran, selon le Kremlin. Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions régionales et de conflit ouvert impliquant la République islamique.

En félicitant les dirigeants iraniens pour cette fête traditionnelle, Vladimir Poutine a réaffirmé la solidité des relations bilatérales, qui se sont considérablement renforcées ces dernières années. Moscou et Téhéran partagent en effet des intérêts stratégiques convergents, notamment en matière de sécurité régionale et de contestation de l’influence occidentale.

Depuis le début des années 2000, les deux pays ont multiplié les coopérations, en particulier dans les domaines militaire, énergétique et diplomatique. Leur coordination s’est notamment illustrée en Syrie, où Russes et Iraniens ont soutenu conjointement le régime de Bachar al-Assad. Plus récemment, les relations se sont intensifiées dans le contexte de la guerre en Ukraine et des tensions croissantes entre l’Iran et les États-Unis.

L’Iran fournit notamment à la Russie des drones militaires, tandis que Moscou soutient Téhéran sur la scène internationale, notamment face aux sanctions occidentales. Les deux pays ont également renforcé leurs échanges économiques et développé des projets communs visant à contourner les circuits financiers dominés par l’Occident.

Dans ce contexte, le message de Vladimir Poutine à l’occasion de Norouz apparaît comme une confirmation politique de cette alliance stratégique. Il souligne la volonté de Moscou de maintenir un partenariat étroit avec Téhéran, malgré les pressions internationales et l’évolution rapide de la situation au Moyen-Orient.