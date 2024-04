"Nous ferons regretter à nos ennemis le plus petit dommage causé à l'Iran", déclare Ebrahim Raïssi

Le président iranien Ebrahim Raïssi a évoqué l'attaque iranienne contre Israël, déclarant dans son discours à l'occasion de la "Journée nationale de l'armée iranienne" que l'Iran voulait que "l'opération soit une punition pour l'ennemi", indiquant avoir "attaqué des centres qui contribuaient à s'en prendre à nos intérêts".

Raïssi a une nouvelle fois menacé Israël : "Ils doivent savoir que même le plus petit dommage causé à l'Iran recevra une riposte forte. Nos ennemis savent que le coup qu'ils recevront le leur fera regretter".

"Je dis aux pays de la région que notre force est une force de maintien de la sécurité et de la stabilité, il n'est pas nécessaire d'avoir des forces étrangères dans la région du Golfe", a-t-il aussi affirmé, dans une menace à peine voilée à l'égard de la "coalition internationale" qui pourrait être en train de voir le jour.

GPO

Pour sa part, Israël aurait "arrêté les modalités de sa riposte", selon certaines sources. Les autorités israéliennes attendraient désormais le "bon moment" pour agir et ne feront rien dans la précipitation, comme annoncé dans un premier temps. Cette décision intervient sur fond de dissensions marquées au sein de l'exécutif quant au calendrier et à la nature de la réponse à apporter. Si certains ministres préconisaient d'attendre un consensus international, d'autres plaidaient pour une réaction immédiate. "Il y aura une riposte, qui sera si on peut dire élégante. C'est à dire qui fera mal sans mener à une guerre généralisée", explique Raphaël Jerusalmy.