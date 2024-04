"Nous ne sommes pas comme les nazis" : conversation houleuse entre Netanyahou et une ministre allemande au sujet de la "famine" à Gaza

La conversation entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et la ministre allemande des Affaires étrangères, mercredi, au sujet de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, se serait envenimée lorsque Annalena Baerbock a déclaré qu'Israël "dirigeait Gaza vers la famine".

Channel 13 rapporte que lorsque Mme Baerbock a proposé à M. Netanyahou et au ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer de leur montrer "des photos d'enfants gazaouis affamés sur mon téléphone", M. Netanyahou a répondu à la responsable allemande : "Venez voir les photos des marchés de Gaza, des plages de Gaza, il n'y a pas de famine là-bas". Cette information survient alors que des photos circulant sur les réseaux sociaux montrent des étals de marché bien achalandés et des Gazaouis profitant d'une journée chaude sur la plage, après que les forces de défense israéliennes ont retiré toutes leurs forces terrestres de la bande de Gaza il y a deux semaines. Mme Baerbock aurait recommandé à Israël de "cesser de diffuser les photos montrant un retour à la normale à Gaza car elles ne reflètent pas la situation réelle à Gaza. La faim sévit à Gaza". À ce moment-là, M. Netanyahou aurait haussé le ton et insisté : "C'est vrai. C'est la réalité. Ce n'est pas comme ce que les nazis ont mis en scène, nous ne sommes pas comme les nazis qui produisaient de fausses images d'une réalité fabriquée". Selon le reportage de Channel 13, la ministre allemande des Affaires étrangères a répondu : "Êtes-vous en train de dire que nos médecins sur le terrain à Gaza ne disent pas la vérité ? Êtes-vous en train de dire que les médias internationaux mentent ?". Mme Baerbock est arrivé en Israël mercredi pour une visite après l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche, au cours de laquelle l'Iran a lancé quelque 350 drones et missiles d'attaque contre le pays. L'Allemagne a exhorté Israël à faire preuve de retenue après l'attaque et l'a averti que toute nouvelle hostilité directe avec Téhéran pourrait entraîner le Moyen-Orient dans la spirale d'une guerre totale. La guerre à Gaza a éclaté après le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre, au cours duquel quelque 3 000 terroristes ont fait irruption en Israël par voie terrestre, aérienne et maritime, tuant quelque 1 200 personnes et prenant 253 otages, pour la plupart des civils, souvent au prix d'actes de grande violence et d'agressions sexuelles.