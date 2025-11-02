"Nous reconstruirons des installations nucléaires encore plus fortes", promet le président iranien

Lors d’une visite ce dimanche au siège de l'Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA), le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que la destruction récente d’installations nucléaires « n’entravera pas notre progrès.» «Nous les reconstruirons, plus robustes », a-t-il assuré.

Le dirigeant a ensuite réitéré les objectifs exclusivement civils du programme nucléaire iranien, précisant : « Nos activités nucléaires visent à résoudre des problèmes civils, ses enjeux ne sont pas militaires. » Il a assorti cette déclaration d’une condamnation de l’arme atomique : « Nous considérons l’utilisation de la bombe nucléaire comme inadmissible. »

Ces déclarations sont un message direct adressé à Israël et aux Etats-Unis après les frappes d'envergure contre les principaux sites nucléaires iraniens en juin dernier.

Parallèlement, la porte-parole du gouvernement, Fatemeh Mohajerani, a annoncé que le ministère des Affaires étrangères avait été informé de la reprise des négociations, sans en livrer pour l’heure les détails. Cette volonté de retour aux discussions de Téhéran s'inscrit dans le contexte de pressions accrues, après l'activation par les partenaires européens de l'accord de 2015 du mécanisme "snapback" permettant le retour de sanctions économiques lourdes contre l'Iran.

Dans une interview la semaine dernière sur Al Jazeera, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a toutefois exclu l'éventualité de pourparlers directs avec les États-Unis concernant son programme nucléaire ou balistique. Il a par ailleurs réaffirmé que la République islamique ne renoncerait pas à sa capacité d’enrichissement d’uranium.