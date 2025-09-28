Nouvelle "flottille de la liberté" en route pour Gaza

Une flottille internationale d’aide humanitaire a repris la mer en direction de Gaza après plusieurs jours d’arrêt technique dans les eaux grecques. Baptisée « Global Sumud Flotilla », l’initiative regroupe désormais 47 embarcations civiles, dont certaines venues de Grèce, et transporte à son bord des militants pro-palestiniens issus de dizaines de pays. Parmi eux figurent une quarantaine d’Italiens, des eurodéputés ainsi que la militante écologiste suédoise Greta Thunberg.

Les organisateurs affichent un objectif clair : contester le blocus maritime imposé par Israël et livrer directement des denrées alimentaires, du matériel médical et scolaire aux habitants de la bande de Gaza. « Frères et sœurs de Gaza, votre résilience est notre boussole », ont-ils écrit sur les réseaux sociaux.

Mais l’entreprise suscite de vives mises en garde. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a renouvelé sa proposition de faire escale à Chypre afin que l’aide soit ensuite distribuée à Gaza par l’Église catholique. Si Israël a soutenu cette alternative, les organisateurs de la flottille l’ont rejetée. Tajani a mis en garde : « Forcer le blocus est dangereux. » L’initiative a déjà été la cible mercredi de drones armés de grenades assourdissantes et irritantes au large de la Crète, attaques imputées par les organisateurs à Israël, qui n’a pas réagi officiellement. L’armée israélienne a toutefois rappelé que la marine est prête à intercepter les navires, soulignant qu’il s’agit d’une opération plus complexe que les précédentes par son ampleur. L’Italie et l’Espagne ont dépêché des bâtiments militaires dans la zone, mais uniquement à des fins humanitaires et de sauvetage en mer. Israël affirme que son blocus maritime est légal et accuse le Hamas d’utiliser les civils comme boucliers humains.