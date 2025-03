Nucléaire iranien : "Je préférerais un accord à l'autre solution qui ne sera pas belle à voir", menace Donald Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il pourrait envisager d'imposer des droits de douane secondaires à l'Iran si Téhéran s'il ne constatait pas de progrès dans la conclusion d'un accord sur son programme nucléaire. "Les droits de douane secondaires sur l'Iran seront probablement imposés dans quelques semaines, et si nous ne constatons aucun progrès, nous les mettrons en place. Nous ne les appliquons pas pour l'instant, mais si vous vous souvenez bien, c'est ce que j'ai fait il y a six ans, et cela a très bien fonctionné, c'est le moins que l'on puisse dire", a-t-il déclaré aux journalistes à bord de l'avion présidentiel, Air Force One.

"Nous allons prendre une décision sur les droits de douane secondaires sur l'Iran en fonction de la conclusion ou non d'un accord. S'ils concluent un accord, nous n'imposerons jamais de droits de douane secondaires. Nous pouvons espérer que l'Iran aura une belle, longue et fructueuse vie en tant que pays. Mais nous verrons ce qui se passera", a poursuivi Donald Trump. "Je ne peux pas imaginer qu'ils fassent autre chose que de conclure un accord", a-t-il ajouté. "Je préférerais un accord à l'autre solution, qui, je pense, est connue de tous dans cet avion, et qui ne sera pas belle à voir, je ne la préfère pas".

Critiquant Joe Biden, Donald Trump a également considéré que son prédécesseur "ne savait pas ce qu'il faisait, évidemment, et nous avons une situation très difficile au Moyen-Orient à cause de cela. Nous nous sommes retrouvés avec le 7 octobre, et avec moi nous n'aurions jamais eu le 7 octobre, et de la même manière nous n'aurions jamais eu la Russie entrant en Ukraine".

Dimanche, le président iranien Masoud Pezeshkian a officiellement annoncé que Téhéran rejetait les négociations directes avec les États-Unis au sujet de son programme nucléaire qui progresse rapidement. Cette décision constitue la première réponse officielle de l'Iran à une lettre de Trump, qui a été remise au guide suprême iranien par l'intermédiaire d'Oman.

Le président américain a plus tard menacé la république islamique de subir des frappes si le régime des mollahs n'acceptait pas d'accord sur le nucléaire. "S'ils ne concluent pas d'accord, il y aura des bombardements comme ils n'en ont jamais vus auparavant", a déclaré Trump sur NBC.

Sepahnews via AP

Face aux menaces de Trump d'attaquer le pays, l'armée iranienne a préparé des rampes de lancement de missiles capables de frapper des sites liés aux États-Unis, a rapporté le Tehran Times, affilié au régime. Une partie importante d'entre eux sont situés dans des installations souterraines à travers le pays conçues pour résister aux frappes aériennes. "L'Iran a atteint un niveau de dissuasion active où toute violation de sa souveraineté sera sanctionnée par une réponse sévère", a déclaré l'état-major des forces armées iraniennes dans un communiqué publié dimanche à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de la République islamique.