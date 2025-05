Nucléaire iranien : "L'Iran ne reculera sur aucun de ses droits", prévient Téhéran

À la veille d'une nouvelle série de pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis à Oman, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a adopté une position ferme concernant le programme nucléaire de son pays. Lors d'une déclaration à Doha samedi, le diplomate a établi des lignes rouges claires pour ces prochaines négociations. "Si l'objectif des négociations est de priver l'Iran de ses droits nucléaires, j'affirme clairement que l'Iran ne reculera sur aucun de ses droits", a martelé Araghchi, cité par les médias officiels iraniens.

Le chef de la diplomatie iranienne a toutefois souligné que son pays poursuivait les discussions "de bonne foi" et a réaffirmé que Téhéran "ne cherche pas à se doter d'armes nucléaires" mais défend son "droit à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire". Cette prise de position intervient en réaction aux déclarations de Steve Witkoff, envoyé spécial du président américain Donald Trump pour l'Iran, qui avait affirmé vendredi que "les installations d'enrichissement [iraniennes] doivent être démantelées" dans le cadre de tout accord potentiel avec Washington.

Le ton se durcit des deux côtés alors que Trump a récemment présenté un ultimatum à Téhéran. "Il n'y a que deux alternatives : faire sauter leurs installations gentiment ou les faire sauter violemment", a-t-il déclaré cette semaine, exprimant toutefois sa préférence pour "un accord solide et vérifiable". L'Iran a toujours considéré son programme d'enrichissement d'uranium comme un droit souverain et rejette catégoriquement l'option "zéro enrichissement" que certains responsables américains continuent de promouvoir. En toile de fond de ces négociations, la région reste sous haute tension. Le chef des Gardiens de la révolution iranienne a d'ailleurs menacé récemment Israël et les États-Unis "d'ouvrir les portes de l'enfer" en cas d'agression contre la République islamique.