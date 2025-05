Nucléaire iranien : le ministre Ron Dermer et le chef du Mossad doivent rencontrer Steve Witkoff à Rome

Les responsables israéliens et américains doivent se retrouver ce vendredi à Rome pour faire le point sur les négociations nucléaires avec l'Iran. Ron Dermer, ministre des Affaires stratégiques, et David Barnea, directeur du Mossad, rencontrent Steve Witkoff, l'envoyé spécial de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient.

Cette consultation bilatérale intervient alors que doit commencer le cinquième round de discussions américano-iraniennes sur le programme nucléaire de Téhéran. Les pourparlers butent sur la question centrale de l'enrichissement d'uranium en Iran.

L'administration Trump maintient sa ligne dure : arrêt total de l'enrichissement d'uranium sur le territoire iranien. Washington considère cette exigence comme non négociable. De son côté, l'Iran refuse catégoriquement de cesser ses activités d'enrichissement, qualifiant également cette question de "ligne rouge".

Malgré ce blocage apparent, la porte-parole de la Maison Blanche Caroline Levitt a déclaré que le président Trump estimait que "les négociations vont dans la bonne direction". Elle a toutefois prévenu que l'issue pourrait être soit "une solution diplomatique positive", soit "une situation très négative pour l'Iran".

L'optimisme affiché par Washington contraste avec l'évolution récente de l'analyse israélienne. Selon deux sources interrogées par le site Walla, les services de renseignement israéliens ont modifié leur évaluation ces derniers jours. Ils sont passés de l'espoir d'un accord proche à la crainte d'un effondrement prochain des négociations.

Cette réévaluation s'accompagne de préparatifs militaires. Israël se préparerait à une "attaque rapide" contre les installations nucléaires iraniennes en cas d'échec diplomatique. Une source militaire souligne que la "fenêtre d'opportunité pour mener une attaque réussie" pourrait bientôt se refermer.

Face à ces pressions, Téhéran a réagi par une escalade diplomatique. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a adressé jeudi une lettre au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et au directeur de l'AIEA Rafael Grossi. L'Iran y promet de "répondre de manière décisive" à toute attaque israélienne et menace de considérer les États-Unis comme "partenaire responsable" d'une telle offensive. Plu inquiétant, Téhéran évoque la possibilité de transférer son uranium enrichi vers des sites non déclarés pour le "protéger" d'une frappe israélienne. Cette mesure priverait la communauté internationale de toute surveillance sur les stocks iraniens d'uranium enrichi, constituant selon les experts "une escalade sans précédent dans la crise nucléaire".

La rencontre de Rome abordera aussi l'impasse des négociations sur Gaza.