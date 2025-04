Nucléaire iranien : les enjeux techniques des prochaines négociations avec Washington

Au lendemain de la deuxième session de pourparlers indirects à Rome entre l'Iran et les États-Unis, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a annoncé qu'une équipe d'experts se réunira dans les prochains jours pour discuter des détails techniques de l'accord en négociation. Ces discussions techniques porteront notamment sur "la détermination des niveaux maximums d'enrichissement d'uranium permis, le volume des stocks nucléaires autorisés, ainsi que les mécanismes de surveillance et de vérification du respect de tout accord conclu", a précisé Araghchi.

La question du taux d'enrichissement constitue un point central des négociations. Selon le New York Times, "lors de discussions préliminaires, les Iraniens ont informé les responsables américains qu'ils étaient prêts à réduire leurs niveaux d'enrichissement à 3,67%", soit le seuil fixé par l'accord de 2015, suffisant pour produire du combustible destiné aux centrales nucléaires civiles. Cette position contraste avec celle exprimée par Michael Waltz, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, qui avait évoqué précédemment "le démantèlement complet" des principales installations nucléaires iraniennes et de ses arsenaux de missiles à longue portée. Steve Witkoff, émissaire de Trump, a semblé adopter une position plus souple, suggérant que Téhéran "n'a pas besoin d'enrichir au-delà de 3,67%".

Oman, médiateur de ces négociations, a indiqué dans un communiqué que "les deux parties sont prêtes à passer à une nouvelle phase de discussions visant à parvenir à un accord permanent et contraignant garantissant le renoncement total de l'Iran aux armes nucléaires, la levée complète des sanctions, tout en assurant son droit de développer l'énergie nucléaire à des fins pacifiques". Des sources informées révèlent que l'Iran prévoit d'exiger des garanties que Washington ne se retirera pas d'un futur accord, comme ce fut le cas en 2018 sous la présidence Trump, qui avait réimposé d'importantes sanctions contre Téhéran.